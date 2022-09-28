Уряд схвалив усі потрібні постанови для запуску "митного безвізу" з 1 жовтня

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"27 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв низку постанов, які відкривають доступ українському бізнесу до авторизацій та спрощень, аналогічним тим, які існують у ЄС, врегульовують питання надання митним органам заходів забезпечення сплати митних платежів при ввезенні та/або переміщенні територією України транзитом, а також унормовують окремі положення актів Уряду з Конвенціями про процедуру спільного транзиту і про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

У міністерстві також зазначають, що "Митний безвіз" пришвидшить переміщення товарів між країнами Європейського регіону.

Крім того, уряд визначив перелік товарів, які можна перевозити митною територією України без надання митниці забезпечення сплати митних платежів на час воєнного стану та одного року після його припинення. Перелік сформовано з урахуванням товарів, потрібних для обороноздатності країни.

Для схваленого переліку діятиме перехідний період з 1 жовтня 2022 року до 1 лютого 2023 року, протягом якого для бізнесу діятиме звичайний підхід щодо визначення товарів, які підпадатимуть під забезпечення сплати митних платежів.

Відзначимо "Митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку. Угода з ЄС, яка стосується транспорту була затверджена президентом України 16 вересня.

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