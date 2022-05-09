Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС
Розмитнити автомобіль з іноземними номерами можна буде через три пункти пропуску замість шести – два на кордоні з Польщею і ще один – зі Словаччиною
Про це з посиланням на відповідне розпорядження Кабінету міністрів повідомила Державна митна служба.
Згідно з рішенням уряду, кількість пунктів пропуску для розмитнення європейських автомобілей для власних потреб скоротилася з 6 до трьох.
Зокрема, два з них – на кордоні з Польщею: "Устилуг" і "Грушів", а ще один – на словацькому кордоні, це пункт пропуску "Малий Березний".
- Нагадаємо, через велику кількість машин на розмитнення волонтери стоять у чергах з гуманітарною допомогою. Через це Міністерство інфраструктури ініціювало обмеження кількості пунктів пропуску, через які можна оформити іноземне авто для власних потреб спершу до семи, потім до шести.
- Зеленський повідомив про перезавантаження роботи митниці.
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