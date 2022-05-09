Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС

Про це з посиланням на відповідне розпорядження Кабінету міністрів повідомила Державна митна служба.

Згідно з рішенням уряду, кількість пунктів пропуску для розмитнення європейських автомобілей для власних потреб скоротилася з 6 до трьох.

Зокрема, два з них – на кордоні з Польщею: "Устилуг" і "Грушів", а ще один – на словацькому кордоні, це пункт пропуску "Малий Березний".

Нагадаємо, через велику кількість машин на розмитнення волонтери стоять у чергах з гуманітарною допомогою. Через це Міністерство інфраструктури ініціювало обмеження кількості пунктів пропуску, через які можна оформити іноземне авто для власних потреб спершу до семи, потім до шести.

Зеленський повідомив про перезавантаження роботи митниці.

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