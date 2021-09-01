Уряд ухвалить розподіл між регіонами 1 млрд грн освітньої субвенції: на що підуть кошти

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Будемо ухвалювати розподіл субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", на яку у бюджеті закладено один мільярд гривень", - сказав Шмигаль.



За його словами, кошти у рамках цієї програми будуть спрямовані на підтримку освіти регіону. Зокрема, на ініціативи, пов'язані з формуванням у закладах освіти безбар'єрного простору, а також організації та забезпечення здорового харчування. Субвенцією також передбачені капітальні ремонти шкіл та оновлення матеріально-технічної бази їдалень освітніх закладів.



"Наразі у співпраці з облдержадміністраціями і народними депутатами погоджено більше п'ятиста проєктів, що покликані покращити умови для належного освітнього процесу", - зазначив прем'єр.



Крім того, за словами Шмигаля, уряд затвердить розподіл 150 млн грн субвенції місцевим бюджетам для створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.

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