Уряд ухвалить розподіл між регіонами 1 млрд грн освітньої субвенції: на що підуть кошти
Кабінет міністрів ухвалить розподіл 1 млрд грн освітньої субвенції серед місцевих бюджетів
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Будемо ухвалювати розподіл субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", на яку у бюджеті закладено один мільярд гривень", - сказав Шмигаль.
За його словами, кошти у рамках цієї програми будуть спрямовані на підтримку освіти регіону. Зокрема, на ініціативи, пов'язані з формуванням у закладах освіти безбар'єрного простору, а також організації та забезпечення здорового харчування. Субвенцією також передбачені капітальні ремонти шкіл та оновлення матеріально-технічної бази їдалень освітніх закладів.
"Наразі у співпраці з облдержадміністраціями і народними депутатами погоджено більше п'ятиста проєктів, що покликані покращити умови для належного освітнього процесу", - зазначив прем'єр.
Крім того, за словами Шмигаля, уряд затвердить розподіл 150 млн грн субвенції місцевим бюджетам для створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе