Про це повідомили 19 травня у telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що запуск програм Bug Bounty дозволить:

підвищити рівень кіберзахисту інформаційних систем;

протидіяти несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів;

посилити кіберстійкість інформаційних систем до інцидентів.

"Процедура Bug Bounty широко застосовується у всьому світі. Відтепер держустанови зможуть використовувати сучасні інструменти для перевірки та захисту програмних продуктів чи електронних систем", - йдеться у дописі.

Довідка

Bug Bounty - це процедура тестування електронних сервісів, коли IT-фахівці та етичні хакери можуть легально шукати вразливі місця у програмах та інформаційних системах. Це допомагає швидко усунути ризики та побудувати надійну систему захисту.