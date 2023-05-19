Уряд ухвалив механізм упровадження програм Bug Bounty для посилення кіберзахисту
Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє тестувати державні електронні системи на вразливості. Це дасть змогу запустити повноцінну програму національних Bug Bounty
Про це повідомили 19 травня у telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
Зазначається, що запуск програм Bug Bounty дозволить:
- підвищити рівень кіберзахисту інформаційних систем;
- протидіяти несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів;
- посилити кіберстійкість інформаційних систем до інцидентів.
"Процедура Bug Bounty широко застосовується у всьому світі. Відтепер держустанови зможуть використовувати сучасні інструменти для перевірки та захисту програмних продуктів чи електронних систем", - йдеться у дописі.
Довідка
Bug Bounty - це процедура тестування електронних сервісів, коли IT-фахівці та етичні хакери можуть легально шукати вразливі місця у програмах та інформаційних системах. Це допомагає швидко усунути ризики та побудувати надійну систему захисту.
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