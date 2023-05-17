В Україні з'явився мобільний додаток, який допомагає хворим на ВІЛ і туберкульоз слідкувати за здоров'ям
В Україні запустили мобільний додаток "Complete Care4you" - він допоможе пацієнтам з ВІЛ, туберкульозом або замісною підтримувальною терапією слідкувати за здоров'ям
Про це пише Центр громадського здоров'я.
Додаток полегшить пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації, зокрема:
- Плану лікування;
- Призначеного прийому у лікаря;
- Результатів досліджень;
- Історії прийомів у лікаря;
- Отримання різноманітної корисної інформації.
Зазначається, що завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування. Для цього потрібно налаштувати:
- нагадування про виконання плану лікування та про його зміну;
- нагадування про готовність досліджень;
- нагадування про майбутній прийом у лікаря;
- планування наступного запису на прийом.
Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення.
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