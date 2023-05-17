Про це пише Центр громадського здоров'я.

Додаток полегшить пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації, зокрема:

Плану лікування;

Призначеного прийому у лікаря;

Результатів досліджень;

Історії прийомів у лікаря;

Отримання різноманітної корисної інформації.

Зазначається, що завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування. Для цього потрібно налаштувати:

нагадування про виконання плану лікування та про його зміну;

нагадування про готовність досліджень;

нагадування про майбутній прийом у лікаря;

планування наступного запису на прийом.

Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення.