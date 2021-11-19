Уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з РФ і Білоруссю, - Монастирський

Про це Монастирський сказав під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.



"Уряд вже прийняв рішення про виділення 21 млн грн для закупівлі матеріалу і виготовлення колючого дроту з метою облаштування кордону. Це виділення коштів із резервного фонду, це не кошти Держприкордонслужби. Вона, як і інші структури МВС, фінансується недостатньо. 75% всього бюджету цього силового відомства - це заробітна платня. Ми говоримо про необхідність побудови нового кордону, який буде виконувати свої функції", - сказав Монастирський.



Очільник МВС додав, що Мінфін готовий виділити 17 млрд грн для облаштування державного кордону з Білоруссю та РФ.



За його словами, МВС визначило базові райони формування резервів сил та 10 потенційно вразливих ділянок, загальною протяжністю близько 270 км. Військові, яким розвідка повідомить про критичну ситуацію на кордоні, мають досягти цих ділянок на державному кордоні протягом години.



МВС також оприлюднило ілюстрацію кордону з РФ.





Нагадаємо, 14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан.