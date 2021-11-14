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МВС допускає запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях з Білоруссю, - Монастирський

14 листопада, 2021 неділя
21:41
Суспільство Денис Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у прикордонних областях може бути запроваджено надзвичайний стан

Про це Монастирський заявив на брифінгу в Луцьку, повідомляє РБК-Україна

За його словами, МВС допускає таку можливість, у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

"Якщо для цього буде необхідність, як вже повідомив секретар РНБО, опрацьовані різні сценарії дій, аж до тих, щоб впроваджувався надзвичайний стан в цих прикордонних областях", - сказав Монастирський. 

Він додав, що вже визначені місця дислокації особового складу Нацполіції та Нацгвардії для посилення прикордонної служби.

"Визначено взаємодію з іншими підрозділами територіальної оборони, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон", - зазначив Монастирський. 

  • Нагадаємо, 14 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю російською спецоперацією. 
  • Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сценарій, за яким нелегальні мігранти штурмуватимуть український кордон з території Білорусі, є малоймовірним

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Білорусь
МВС
мігранти
поліція
надзвичайний стан
прикордонники
Нацгвардія
нелегальні мігранти
Денис Монастирський
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