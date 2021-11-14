"Польський" сценарій з мігрантами на кордоні України з Білоруссю малоймовірний, - Баканов

Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.

За його словами, події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, але повторення "польського" сценарію на кордоні з Україною наразі виглядає малоймовірним.

"Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Саме тому сьогодні ми зібралися в Луцьку – щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", - сказав Баканов.

Він висловив переконання, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни та зберегти стабільність і безпеку.