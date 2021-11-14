Події на польсько-білоруському кордоні - це чергова спецоперація РФ, - Данілов

Про це повідомляє офіційний сайт РНБО.

Секретар РНБО зробив відповідну заяву після наради в Луцьку, з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

"Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - сказав Данілов.

За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться вже близько 16 тис. осіб - так званих біженців.

"Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - застеріг Данілов.

Секретар РНБО України запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.