Події на польсько-білоруському кордоні - це чергова спецоперація РФ, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю російською спецоперацією
Про це повідомляє офіційний сайт РНБО.
Секретар РНБО зробив відповідну заяву після наради в Луцьку, з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.
"Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - сказав Данілов.
За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться вже близько 16 тис. осіб - так званих біженців.
"Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - застеріг Данілов.
Секретар РНБО України запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
- Нагадаємо, 14 листопада у 61-й окремій піхотній єгерській бригаді ЗСУ заявили, що повідомлення про намір "знищувати мігрантів" на кордоні з Білоруссю було неправильно потрактовано.
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