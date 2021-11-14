В ЗСУ спростували заяву про намір "знищувати мігрантів" на кордоні з Білоруссю

Про це 61 окрема піхотна єгерська бригада ЗСУ поінформувала у facebook.

В пресслужбі бригади повідомили, що її попередню заяву невірно подали.

"Військовослужбовці 61 ОПЄБр жодним чином не будуть застосовувати зброю проти мігрантів. Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина", - йдеться у повідомленні.

Попереднє повідомлення у бригаді відкоригували й прибрали звідти згадування про "знищення мігрантів".



Нагадаємо, у пресслужбі 61 ОПЄБр раніше заявили, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи з метою потрапляння на територію України можуть видавати себе за мігрантів, і у такому випадку будуть відразу знищуватися.

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