ЗСУ: ті, хто маскується під мігрантів з Білорусі, на кордоні будуть знищуватися
Ворожі диверсійно-розвідувальні групи з метою потрапляння на суверенну територію України можуть вдатися до маскування й видавати себе за мігрантів з Азії. В такому випадку вони будуть відразу знищуватися
З такою заявою виступила 61 окрема піхотна єгерська бригада Сухопутних сил Збройних Сил України, що виконує контртерористичну, контрдиверсійну та контррозвідувальну функцію, передає Еспресо.TV.
"Підрозділи 61 опєбр виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з Республікою Білорусь і жодні інші особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Вони просто будуть знищені нашими підрозділами", - зазначила пресслужба бригади.
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Пізніше там уточнии попередню заяву.
"Військовослужбовці 61 опєбр жодним чином не будуть застосовувати зброю проти мігрантів.
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Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина", - кажуть в 61 ОПЄБр ЗСУ.
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