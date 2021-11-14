Скільки коштує трансфер до Європи, хто тікає, як допомагає Білорусь. New York Times розповіла про мігрантів з Азії на кордоні з Польщею
Американська газета New York Times оприлюднила розлогий матеріал, присвячений кризі з азіатськими мігрантами на кордоні між Білоруссю та Польщею
Видання ставило собі за мету розібратися у тому, чому люди тисячами прямують до ЄС з найспокійнішого та найзабезпеченішого регіону Іраку, з Іракського Курдистану, що на півночі країни, розповідає Еспресо.TV.
При цьому вийшли на яв докази активного залучення у трансфер іракських курдів різномантіних структур з Білорусі.
Нижче наведено головні думки з матеріалу
Мігранти тікають не від війни чи злиднів, а за кращим життям в ЄС.
Білорусь рекламує легший шлях доступу до Європи і сильно спростила візовий режим, тому емігрувати вирішили навіть ті, хто не пішов би на це, використовуючи ризикований шлях через Туреччину чи Середземне море.
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Аби сплатити за цю ризиковану путівкуЛюди закладають будинки та зичать гроші у знайомих та родичів. Йдеться про тисячі доларів США.
Білорусь підняла вартість візи з 90 доларів до 1200 та збільшила кількість рейсів "Белавіа" з Близького сходу до Мінська.
Стандартний пакет влкючає в себе візу, квиток, транзитне проживання. Ціна близько $3000.
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Кількість бажаючих емігрувати стала стрімко збільшуватися, коли в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, як білоруська сторона допомагає перетнути кордон, як заселяють до державних готелів, як надають військові автобуси з Мінська до кордону, забезпечують гострозубцями та сокирами, а також показують краще місця для незаконного перетину кордону в обхід офіційним.
Попри ситуацію на кордоні, ті, хто там застряг, не збирають повертатися до Іраку.
Більше можна дізнатися за цим посиланням.
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