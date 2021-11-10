Уряд виділив 12,5 млн грн для одноразових виплат постраждалим в АТО
Кабінет міністрів України виділив 12,5 млн грн для одноразових виплат громадянам, які постраждали у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни
Про це повідомляє Урядовий портал.
"З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 4 осіб, які загинули, та 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції", - йдеться у повідомленні.
Виплати призначаються особам з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого під час участі в антитерористичній операції та заходах щодо стримування російської агресії проти України.
Якщо особа загинула, то допомога надається членам сім’ї.
"Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах: І група - 400, ІІ група - 300, ІІІ - група 250 прожиткових мінімумів. У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті)", - йдеться у повідомленні.
Кошти виділили з резервного фонду. Із початку 2021 року на одноразові виплати постраждалим в АТО виділили 112 млн грн.
- Раніше, Кабінет міністрів затвердив порядок виплати заборгованості з пенсій жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.
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