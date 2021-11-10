Уряд затвердив порядок виплати боргів із пенсій внутрішньо переміщеним особам
Кабінет міністрів затвердив порядок виплати заборгованості з пенсій жителям окремих районів Донецької та Луганської областей
Відповідний проєкт постанови уряд підтримав під час засідання, передає Еспресо.TV.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, пенсійні виплати за минулі періоди, зокрема нараховані на виконання рішень суду, проводяться отримувачам пенсій і щомісячного пожиттєвого утримання за окремою програмою, яка передбачена у бюджеті Пенсійоно фонду за рахунок коштів державного бюджету.
Так, зазначається, що для реалізації проєкту необхідно додатково 6,1 млрд грн.
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