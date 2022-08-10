Уряд Японії пішов у відставку
Уряд Японії у повному складі оголосив про відставку
Про це повідомляє AP.
Уряд Японії у повному складі оголосив про відставку на засіданні, яке відбулося 10 серпня. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда планує провести перестановки у своєму кабінеті на тлі економічних проблем, що зростають у країні. Новий склад уряду буде оголошено найближчим часом.
Цей склад уряду Японії склав присягу лише в жовтні 2021 року. Планувалося, що кабінет міністрів буде реорганізовано на початку вересня, напередодні відкриття осінньої сесії парламенту, проте Кісіда вирішив прискорити перерозподіл посад.
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