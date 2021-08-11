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Уряд знизить тариф на електроенергію для деяких домогосподарств: скільки платитимемо

11 серпня, 2021 середа
13:15
Економіка

Кабінет міністрів знизить тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,86 грн/кВт для усіх інших

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає ЕспресоTV.

"Уряд приймає рішення сьогодні про те, що тарифи на електроенергію для населення будуть знижені до 1,44 грн за кіловат для тих домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на місяць. Для тих українських родин, які споживають більше 250 кіловат на місяць ціна залишається без змін - 1,86 грн", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що нові тарифи запрацюють з 1 жовтня цього року.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, тариф буде знижено для абсолютної більшості населення, адже 80% доомогосподарств споживає до 250 кВт-год на місяць.

Він додав, що зниження тарифу стало можливим завдяки впровадженню нової моделі покладання спеціальних обов'язків. Вона передбачає "посилення ролі держави через державні генеруючі компанії, зокрема "Укргідроенерго" та "Енергоатом", які є ключовими учасниками її реалізації".

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тарифи
електроенергія
Денис Шмигаль
комуналка
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