Урядовці США й Канади працюють над тим, щоби зробити санкції проти Росії найбільш ефективними
Уряди США й Канади продовжують тісно взаємодіяти в питанні антиросійських санкцій, а також зменшення глобальних економічно-фінансових наслідків війни, розв’язаної РФ проти України
Про це заявила в Оттаві міністр фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з віцепрем'єром Канади Христиною Фріланд, повідомляє "Укрінформ".
"Звісно, ми говоритимемо про Росію й Україну та нашу співпрацю. Важливо, щоб ми разом працювали над реально ефективними санкціями", - сказала глава американського мінфіну.
Вона також підкреслила важливість взаємодії двох країн у збільшенні виробництва енергоносіїв, украй необхідних Європі й іншим країнам.
Крім того, міністр фінансів США вказала на необхідність реалізації домовленостей для зміцнення стійкості логістичних ланцюжків, аби зменшити бюджетні видатки й інфляцію, які зросли на тлі війни, розв’язаної путіним проти України.
24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Загарбники здійснюють масовані обстріли та бомбардування українських міст і сіл, чинять репресії та звірства проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях, мародерствують і крадуть українське майно, в тому числі зерно та металопрокат.
США, Канада, ЄС, Велика Британія й інші країни запровадили кілька пакетів економічних санкцій проти росії, головною метою яких є обмеження спроможності кремля у фінансуванні «машини війни» в Європі.
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