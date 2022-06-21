Про це заявила в Оттаві міністр фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з віцепрем'єром Канади Христиною Фріланд, повідомляє "Укрінформ".

"Звісно, ми говоритимемо про Росію й Україну та нашу співпрацю. Важливо, щоб ми разом працювали над реально ефективними санкціями", - сказала глава американського мінфіну.

Вона також підкреслила важливість взаємодії двох країн у збільшенні виробництва енергоносіїв, украй необхідних Європі й іншим країнам.

Крім того, міністр фінансів США вказала на необхідність реалізації домовленостей для зміцнення стійкості логістичних ланцюжків, аби зменшити бюджетні видатки й інфляцію, які зросли на тлі війни, розв’язаної путіним проти України.

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Загарбники здійснюють масовані обстріли та бомбардування українських міст і сіл, чинять репресії та звірства проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях, мародерствують і крадуть українське майно, в тому числі зерно та металопрокат.

США, Канада, ЄС, Велика Британія й інші країни запровадили кілька пакетів економічних санкцій проти росії, головною метою яких є обмеження спроможності кремля у фінансуванні «машини війни» в Європі.

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