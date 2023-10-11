Усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, - Столтенберг

Про це він сказав під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Росія знову готується використати зиму, як зброю війни. Ми повинні підіймати наші ставки теж і надавати подальший потік зброї і боєприпасів Україні. Чим міцніша буде Україна на полі бою, тим міцнішою буде її позиція за столом перемовин. Ми повинні зробити все, аби історія не повторювалась, саме тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті у Вільнюсі члени НАТО скасували потребу у ПДЧ для України та ввели програму, аби досягти повної оперативної сумісності ЗСУ з силами Альянсу.

"Ми сидимо за одним столом, як рівні. Ваша боротьба, це наша боротьба. Ваша безпека це наша безпека, ваші цінності — наші цінності", - додав генсек.