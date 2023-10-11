Усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, - Столтенберг
Генсек Єнс Столтенберг 11 жовтня заявив, що всі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, проте він не сказав, коли саме це відбудеться
Про це він сказав під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн".
"Росія знову готується використати зиму, як зброю війни. Ми повинні підіймати наші ставки теж і надавати подальший потік зброї і боєприпасів Україні. Чим міцніша буде Україна на полі бою, тим міцнішою буде її позиція за столом перемовин. Ми повинні зробити все, аби історія не повторювалась, саме тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що на саміті у Вільнюсі члени НАТО скасували потребу у ПДЧ для України та ввели програму, аби досягти повної оперативної сумісності ЗСУ з силами Альянсу.
"Ми сидимо за одним столом, як рівні. Ваша боротьба, це наша боротьба. Ваша безпека це наша безпека, ваші цінності — наші цінності", - додав генсек.
- У середу, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії на засідання формату "Рамштайн". Там він наголосив, що Україна потребує системи ППО, щоб зберегти енергомережу, людей і зерно. І додав, що необхідно, аби прискорити завершення цієї війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.74Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе