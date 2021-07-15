Усі лідери "нормандського" формату виступають за проведення саміту, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідери "нормандського" формату підтримують ідею проведення саміту
Про це повідомляє ТАСС.
Він повідомив, що Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення зустрічі лідерів країн.
"Ви знаєте, що всі учасники "нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту", - сказав Пєсков.
Прессекретар Путіна додав, що конкретних термінів поки немає.
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