Усі лідери "нормандського" формату виступають за проведення саміту, - Пєсков

Про це повідомляє ТАСС.

Він повідомив, що Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення зустрічі лідерів країн.

"Ви знаєте, що всі учасники "нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту", - сказав Пєсков.



Прессекретар Путіна додав, що конкретних термінів поки немає.