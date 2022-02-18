Усі резерви повністю сформовані, ми готові до відсічі, - Резніков
Мінітр оборони Олексій Резніков заявив, що в ЗСУ сформовані резерви боєприпасів, зброї, палива, харчування й Україна готова до відсічі російській агресії
Про це він заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.
Олексій Резніков зазначив, що не всі в парламенті мають допуск до секретної інфррмації про резерви.
"Тому я можу сказати одне: все під контролем, вони сформовані, паливо повністю, всі можливості зберігання заповнені. По харчуванню немає ризиків, по озброєнню, по боєприпасах теж. Ми готові до будь-якого сценарію, ми готові до відсічі", - наголосив міністр.
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