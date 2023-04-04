Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Усі російські версії теракту у Петербурзі - погані
OPINION

Усі російські версії теракту у Петербурзі - погані

Віктор Андрусів
4 квітня, 2023 вiвторок
10:00
Погляд Віктор Андрусів

Українські спецслужби, конфлікт Пригожина і Шойгу, акція пацифістів...

Можливі російські версії по Татарскому/Фоміну:

1.Це українські спецслужби. Ця версія особливо погана для РФ. Якщо вони почнуть доводити, що це зробили наші спецслужби, то фактично визнають свою неспроможність захищати блогерів. А відповідно вони серйозно присядуть і поміняють риторику щодо війни.

Якщо вони почнуть доводити, що це зробили наші спецслужби, то фактично визнають свою неспроможність захищати блогерів

Читайте також: Путінська війна з втраченими цілями

2.Це конфлікт між Пригожиним і Шойгу. Цей варіант також дуже поганий, оскільки означає вихід конфлікту за рамки інформаційного протистояння. І ставить велике питання про перспективи військової кампанії.

Це нагадує створення бойової групи за аналогом партії есерів

3.Нарешті є ще версія, що це зробили антивоєнні активісти. І це теж погана версія. Фактично, така версія буде означати, що російські протестні кола переходять до активних дій. Це нагадує створення бойової групи за аналогом партії есерів. Тоді царська охранка теж дуже сильно тримала народ в покорі, і відповіддю став терор бойової групи. Так чи інакше це стане підтвердженням мого прогнозу, що Росія прямує в 1917.

Всі версії мають погані наслідки для РФ.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Росія
тероризм
війна з Росією
Сергій Шойгу
Читайте також:
Сбор подписей в Хмельницком
2 квітня, 2023 неділя
Парафія собору УПЦ (МП) у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Духовенство втікло
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Автор Антін Борковський
2 квітня, 2023 неділя
Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, - Піонтковський
1 квітня, 2023 субота
Дві людини зараз правлять у Росії, - Піонтковський
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.01
    Купівля 37.01
    Продаж 37.93
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 40.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 квітня
11:07
на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Кулеба обговорив із Боррелем постачання боєприпасів до України
10:52
Гаррі Поттер
За всесвітом "Гаррі Поттера" можуть зняти серіал, НВО близький до угоди, - Bloomberg
10:49
на фото Володимир Зеленський і Майк Помпео
Зеленський про візит колишнього держсекретаря США Помпео до Києва: потужний сигнал підтримки українців у боротьбі за свободу
10:39
Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли про небезпеку застосування Росією плануючих бомб
10:29
Маріуполь
Навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів, - Андрющенко
10:22
Дніпропетровщина
СБУ викрила жителя Дніпропетровщини, який передавав ворогу дані про розміщення літаків ЗСУ
10:12
Нафта
Світові ціни на нафту зростають другий день поспіль
10:12
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ вночі обстріляла прикордоння Сумщини: є троє поранених та пошкодження адмінбудівлі
10:00
долар
Курс валют на 4 квітня: ціни в українських обмінниках
09:56
Японія
Прем'єр Японії Кішіда планує провести серію зустрічей перед самітом G7, одна з тем - війна РФ проти України
09:54
ПВК «Вагнер»
РФ хоче замінити групу Вагнера в Україні більш контрольованими ПВК, - британська розвідка
09:35
У Нідерландах потяг зійшов з рейок та зіткнувся з будівельним краном
У Нідерландах потяг зійшов з рейок та зіткнувся з будівельним краном: є загиблий та близько 30 постраждалих
09:34
Упродовж минулої доби росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини
09:14
Tesla
Tesla має виплатити $3,2 млн колишньому темношкірому працівнику у справі про расову дискримінацію
09:01
У французькому місті Авіньйон з’явився мурал з Макроном-"Гітлером"
У французькому місті Авіньйон з’явився мурал з Макроном -"Гітлером"
09:00
Марка "Kalush"
Укрпошта презентувала марку, присвячену Kalush Orchestra
08:46
ДСНС
Окупанти вранці з артилерії обстріляли Куп'янськ: горіла господарська споруда
08:31
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 530 російських військових, 8 танків та 15 безпілотників
08:28
TikTok
В Австралії заборонять TikTok на пристроях держпосадовців з міркувань безпеки
08:23
Угорщина
"Символічні дії не наблизять завершення цієї війни": МЗС Угорщини про ордер суду в Гаазі на арешт Путіна
08:03
байден
"Не буде так погано, як ви думаєте": Байден про рішення країн-членів ОПЕК+ скоротити видобуток нафти
08:02
OPINION
Сергій Марченко
"Війна у Буковелі". Персонажів на кшталт Фатули створює корупція
07:42
Росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини минулої доби, загинула людина
07:39
Оновлено
Ворог атакував Одещину: ППО збила 14 з 17 "шахедів"
07:28
Пентагон
У США не можуть підтвердити, що китайська повітряна куля могла зібрати дані з військових об'єктів
07:18
Філіппіни
США отримали дозвіл Філіппін на використання чотирьох військових баз поблизу Тайванської протоки
06:49
На Херсонщині окупанти на добу забороняли цивільним залишати будинки: зачиненими були магазини й лікарні, - Генштаб
06:25
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ 5 квітня їде в Росію говорити про безпеку на ЗАЕС
06:03
ООН
В ООН назвали кількість українців, які загинули у березні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
05:27
Дуда отримує Вогонь миру
Президент Польщі отримав у Римі Вогонь миру: його запалять на Європейських іграх
04:59
Twitter змінив лого
Логотип Twitter змінився: замість синьої пташки – собачка Doge
04:32
наступ ЗСУ
Успішний наступ ЗСУ матиме геополітичні наслідки для РФ і заохотить Захід допомагати Україні, – NYT
04:01
Вадим Гутцайт
Мінспорту надало федераціям роз'яснення про бойкот змагань за участю росіян
03:11
Mike Pompeo
"Це глузування і пережиток минулого": ексдержсекретар США Помпео про членство РФ та Китаю в Радбезі ООН
02:15
Почаївська лавра
Понад 30 нардепів підготували постанову про розірвання угоди УПЦ МП з Почаївською лаврою
01:22
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
Столтенберг запропонував країнам НАТО надавати Україні по €500 млн на рік, - Bloomberg
00:54
Нідерланди-Україна
Україна отримає від Нідерландів черговий транш допомоги на €274 млн
00:46
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп прилетів у Нью-Йорк, де має постати перед судом
00:27
протест фермерів у Польщі
Фермери погрожують пікетувати візит Зеленського до Польщі через українське зерно
00:16
Зеленський розповів американським конгресменам про ситуацію на передовій і озвучив прогнози її розвитку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV