Можливі російські версії по Татарскому/Фоміну:

1.Це українські спецслужби. Ця версія особливо погана для РФ. Якщо вони почнуть доводити, що це зробили наші спецслужби, то фактично визнають свою неспроможність захищати блогерів. А відповідно вони серйозно присядуть і поміняють риторику щодо війни.

Якщо вони почнуть доводити, що це зробили наші спецслужби, то фактично визнають свою неспроможність захищати блогерів

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2.Це конфлікт між Пригожиним і Шойгу. Цей варіант також дуже поганий, оскільки означає вихід конфлікту за рамки інформаційного протистояння. І ставить велике питання про перспективи військової кампанії.

Це нагадує створення бойової групи за аналогом партії есерів

3.Нарешті є ще версія, що це зробили антивоєнні активісти. І це теж погана версія. Фактично, така версія буде означати, що російські протестні кола переходять до активних дій. Це нагадує створення бойової групи за аналогом партії есерів. Тоді царська охранка теж дуже сильно тримала народ в покорі, і відповіддю став терор бойової групи. Так чи інакше це стане підтвердженням мого прогнозу, що Росія прямує в 1917.

Всі версії мають погані наслідки для РФ.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист