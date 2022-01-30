Усик оголосив, що дебютує в українському футбольному клубі

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Металіст".

За словами боксера, він зіграє за команду з Житомира на турнірі Winter Cup в Туреччині.

"Я дебютую за команду першої ліги "Полісся". 3 лютого я дебютую за цю команду в Туреччині у Winter Cup", - сказав Усик.

3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом". Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець".

"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".

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