Усик оголосив, що дебютує в українському футбольному клубі
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся"
Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Металіст".
За словами боксера, він зіграє за команду з Житомира на турнірі Winter Cup в Туреччині.
"Я дебютую за команду першої ліги "Полісся". 3 лютого я дебютую за цю команду в Туреччині у Winter Cup", - сказав Усик.
3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом". Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець".
"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".
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