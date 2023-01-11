Про це Усик розповів під час ефіру в Instagram.

"Багато питань з приводу того, що я зрадник своєї церкви, своєї віри та господа Бога. Мене не цікавлять ці питання. Але багато людей просять мене, аби я сказав слово. Я залишаюся та продовжую бути вірним Українській православній церкві та настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію", - сказав Усик.

Він додав, що хоче, аби церква очистилася "від негідників, які у ній є", та назвав РФ ворогом України.

"Це не батюшки, а люди, які приїхали працювати за настановою ворога, Російської Федерації. Російська Федерація - це ворог України. Так, так, ви добре мене чуєте та бачите мене. Це ворог, який хоче вбити усіх людей у світі", - наголосив Усик.

Він нагадав росіянам про їхні попередні злочини та порівняв із нацистською Німеччино.

"Так само ви напали на Чехословаччину багато років тому, так само ви приїхали ще в інші країни. У Грузію. Ви всюди приїжджаєте із захистом, але тільки ви своїх росіян не захищаєте у самій Росії. Ніяк не захищаєте. Ви боретеся з фашизмом та нацизмом, якого немає. Ви – третій рейх у всьому його прояві. Все те, що не зробив Гітлер, все продовжує робити ваш президент", - продовжив Усик.

Він також порадив окупантам забиратися з української землі.

"Валіть у свій оркостан, захищати нікого не треба, ми самі себе захистимо, самі оберемо президента. Ще хочу сказати: підтримуючи президента, країну, свою армію та своїх людей – не означає продаватися… За моєю спиною колір нашої свободи та нашої сили. Це наш прапор – прапор України. Верхня частина – небо, нижня – хліб. Ми живемо із Богом. Ми не нападали. Згадайте, в якому році Гітлер напав на Радянський Союз і що сталося з ним. Те саме ви зробили. Ви напали на іншу країну, захисники х...ові. Не забудьте зберегти це відео, тому що його показуватимуть вашими грьобаними каналами там, де я сказав: в оркостан, в орду", - завершив Усик.

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