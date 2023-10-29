Усик та Ф’юрі провели дуель поглядів у ринзі та домовились про дату бою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усик вийшов у ринг до Ф'юрі, який здобув перемогу над Френсісом Нганну роздільним рішенням суддів. Українець та британець провели дуель поглядів і поговорили. Боксери усно погодилися провести поєдинок 23 грудня.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).