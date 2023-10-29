Усик та Ф’юрі провели дуель поглядів у ринзі та домовились про дату бою
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вийшов у ринг до володаря WBC в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усик вийшов у ринг до Ф'юрі, який здобув перемогу над Френсісом Нганну роздільним рішенням суддів. Українець та британець провели дуель поглядів і поговорили. Боксери усно погодилися провести поєдинок 23 грудня.
Фото: Getty Images
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- У ніч з 28 на 29 жовтня британець Тайсон Ф'юрі переміг француза камерунського походження Френсіса Нганну.
- На кону не стояв офіційний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі, яким володіє Фʼюрі. Але переможець отримав спеціальний символічний пояс від WBC.
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