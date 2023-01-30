Про це Усик розповів у інтерв'ю AFP, передає RFI.

За словами Усика, його батько у 1980-х роках воював у Афганістані та був двічі пораненій, а після цього переживав посттравматичний синдром.

"Я бачив наслідки цього післявоєнного стану і те, що з ним сталося, у нього часто боліла голова, у нього був дуже високий тиск. Я пам’ятаю, що до останнього йому снилися кошмари, в яких він називав імена своїх убитих товаришів", - розповів Усик.

Він додав, що батько ніколи не розповідав про свою участь у війні, але підкреслював негативне ставлення до неї.

"Мовляв, ті нелюдські речі, які відбуваються на війні, — це жахливо, і не дай Бог, щоб таке сталося, наприклад, з вами, щоб ви або пішли воювати, або бачили війну", — сказав Усик.

Батько Олександра Усика помер у 2012 році.

30 січня Олександр Усик заявив, що не мав права впасти у дев'ятому раунді поєдинку з британцем Ентоні Джошуа, аби не засмутити бійців ЗСУ.

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