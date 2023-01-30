Про це Усик розповів у інтерв'ю RFI.

За словами чемпіона світу в надважкій вазі, саме бійці ЗСУ переконали його залишити Україну заради поєдинку проти Джошуа.

"Хлопці зі ЗСУ мене переконали, що потрібно готуватися і боротися, щоб допомогти своїй країні на міжнародній арені, говорити про це і приносити Україні можливості для відновлення країни. Це було зворушливо, тому що деякі хлопці сказали мені: "Ти маєш погодитися на реванш із Джошуа, підготуватися і повернутися з перемогою", - розповів Усик.

Він додав, що більше десяти військових приїхали в Саудівську Аравію підтримали його під час поєдинку з британцем.

"Цих солдатів, які воюють з першого дня, ми привезли подивитися бій. У деяких хлопців не було кінцівок. Коли я зустрічався з ними напередодні бою, я відчував, що зі мною частина української армії. У дев'ятому раунді я зрозумів, що якщо я зараз упаду, то впаде і дух бійців, які захищають нашу країну. Я боксував не для себе, я боксував для всіх, хто захищає країну", - сказав Усик.

У жовтні 2021 року українець відібрав у Джошуа титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року британець програв Усику у реванші. Джошуа у дев'ятому раунді був близький до того, аби відправити суперника у нокдаун, однак українець вистояв, а на фініші поєдинку перехопив ініціативу.

21 серпня 2022 року Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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