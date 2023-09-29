Усик зробив першу заяву після оголошення про бій з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик вперше зробив заяву після того, як офіційно домовився про бій з Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на інстаграм Усика.
"Скоро. Готовий битися", – коротко написав Олександр Усик.
Бій Усик - Ф'юрі
Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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