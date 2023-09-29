Усик зробив першу заяву після оголошення про бій з Ф'юрі

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на інстаграм Усика.

"Скоро. Готовий битися", – коротко написав Олександр Усик.

Бій Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).