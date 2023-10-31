Усик зробив важливу заяву стосовно дати бою з Ф'юрі

Про це повідомляє All Out Fighting.

За словами Усика, він не погодиться битись у іншу дату, а не 23 грудня.

"Ні. Навіщо він підписував контракт і навіщо вони оголошували поєдинок до того, поки Ф’юрі не відбоксував (проти Нганну )? Вони мене кошмарили, чи що?" - сказав Олександр Усик.

Раніше Тайсон Ф’юрі наполягав на тому, що бій з Усиком має відбутися 23 грудня. Проте тепер промоутер Френк Воррен просуває ідею, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі пройде на початку 2024 року.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мають зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він це зробив після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів.

Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Українець є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну з Франції. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.