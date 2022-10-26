Про це повідомляє BoxingScene.

Про перемогу українця у номінації оголосив президент WBO Франсіско Валькарсель під час конференції організації у Пуерто-Рико, на якій був особисто присутній Олександр Усик.

"У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти боєць року. Коли ми зробили Усика обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі, інші хлопці скаржилися. Були судові позови, але ми досягли позитивного результату. Ми пишаємось тим, що ти тут", - сказав Валькарсель.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа та переміг британця у реванші в серпні 2022-го.

25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

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