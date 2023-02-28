Успішність контрнаступу ЗСУ буде залежати від швидкості постачання західного озброєння, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна зможе провести успішний контрнаступ, якщо західна військова допомога буде доставлена своєчасно
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Сучасна та своєчасна військова допомога від наших партнерів буде важливою передумовою успішного контрнаступу ЗСУ. Про це також говорять і в ГУР МО. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що Україна готова до контрнаступу, але все буде залежати від того, настільки вчасно до нас надходити західна зброя. До прикладу, якби РСЗВ Himars надійшли до України на два місяці раніше, то ми змогли б утримати Севєродонецьк", - пояснив Згурець.
Аналітик наголосив, що українська армія продовжує готуватись до контрнаступальних дій
"Зволікання щодо постачання певних видів озброєння суттєво впливають на лінію фронту. Зараз українська армія дійсно готується до контрнаступальних дій. Формуються та укомплектовуються бригади, які стануть основною силою для прориву російських ліній оборони. Однак слід розуміти, що формат цієї операції буде залежати від достатньої кількості сил та засобів", - додав він.
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