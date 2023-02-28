Буданов пояснив, що потрібно Україні для перелому у війні з РФ

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Це інтенсифікація постачання озброєння. Саме інтенсифікація. Тому що озброєння іде, але темпи та обсяги не є достатніми для перелому. Станом на зараз. Тобто потрібно більше. На додачу до того нам потрібна штурмова авіація, яка станом на зараз ще до нас не прийшла", – сказав він.

Він наголосив, що, говорячи про штурмовики, висловлює власне суб'єктивне бачення.

"F-16 і тому подібні платформи, вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація в США це, перш за все, літаки А10 Thunderbolt II. Так само це ударні гелікоптери типу AH-64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", – сказав він.

Україна зараз веде переговори про можливість отримання винищувачів, а не штурмовиків.