Зеленський: нам потрібні сучасні бойові літаки, щоб убезпечити всю Україну від терору РФ
Президент Володимир Зеленський після російської атаки ударними дронами заявив, що для захисту всієї території держави Україні потрібна сучасна бойова авіація
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість вдалося збити. 11 із 14. На жаль, були й влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого. Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави", - сказав Зеленський.
Президент висловив переконання, що в разі надання закордонними партнерами сучасних бойових літаків Україна зможе повністю захистити свій повітряний простір.
"ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами", - сказав Зеленський.
У ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. Внаслідок удару по Хмельницькому загинули двоє рятувальників, ще троє постраждали.
Раніше під час пресконференції Зеленський заявив анонсував навчання льотчиків ЗСУ та отримання літаків "ще з трьома європейськими державами".
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