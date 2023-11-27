Увечері 26 листопада росіяни обстріляли Херсон: є постраждала і руйнування
Увечері неділі, 26 листопада, російська армія вкотре атакувала Херсон. Унаслідок ворожих обстрілів цивільної інфраструктури поранення отримала літня мешканка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під вогонь окупантів потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад Херсона.
Також унаслідок влучання у приватний будинок постраждала 84-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала на подвірʼї. У неї діагностували вибухову травму та поранення голови. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.
Голова ОВА показав наслідки ударів по Херсону.
- Уночі 23 листопада російські терористи гатили по житлових кварталах Херсона. Унаслідок ворожих атак поранення отримав 45-річний чоловік.
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