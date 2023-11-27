Увечері 26 листопада росіяни обстріляли Херсон: є постраждала і руйнування

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під вогонь окупантів потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад Херсона.

Також унаслідок влучання у приватний будинок постраждала 84-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала на подвірʼї. У неї діагностували вибухову травму та поранення голови. Потерпілій надали медичну допомогу на місці.

Голова ОВА показав наслідки ударів по Херсону.