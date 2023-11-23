Армія РФ вночі вдарила по Херсону: поранено чоловіка
Російські терористи вночі 23 листопада гатили по житлових кварталах Херсона. Унаслідок ворожих атак поранення отримав 45-річний чоловік
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Близько 1-ї години армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки поранення отримав 45-річний чоловік. У нього мінно-вибухова та акубаротравма. Крім цього під час обстрілу пошкоджено його квартиру.
Крім цього, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни за добу здійснили 65 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні", - повідомив Прокудін.
Через це протягом доби внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
- Удень 21 листопада ворог скинув 25 керованих авіабомб на населені пункти двох районів Херсонщини. Дістали поранення двоє цивільних мешканців.
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