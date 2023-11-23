Армія РФ вночі вдарила по Херсону: поранено чоловіка

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 1-ї години армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки поранення отримав 45-річний чоловік. У нього мінно-вибухова та акубаротравма. Крім цього під час обстрілу пошкоджено його квартиру.

Крім цього, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни за добу здійснили 65 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні", - повідомив Прокудін.

Через це протягом доби внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.