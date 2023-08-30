Увечері 29 серпня Україна побила рекорд зі споживання електроенергії: було застосовано аварійну допомогу з ЄС
Увечері 29 серпня попит на електроенергію в Україні на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня. Було застосовано аварійну допомогу з Румунії та Польщі
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду", - зазначили в компанії.
Там нагадали, що наразі генерація обмежена через ремонтну кампанію.
Комерційний імпорт не зміг покрити потреби споживачів.
"Тому для покриття попиту Укренерго з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт-год", - повідомили в компанії.
На середу заплановано імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.
- 21 серпня Україна взяла рекордний обсяг аварійної допомоги від енергосистем Румунії та Польщі через дефіцит електроенергії.
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