Увечері 29 серпня Україна побила рекорд зі споживання електроенергії: було застосовано аварійну допомогу з ЄС

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду", - зазначили в компанії.

Там нагадали, що наразі генерація обмежена через ремонтну кампанію.

Комерційний імпорт не зміг покрити потреби споживачів.

"Тому для покриття попиту Укренерго з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт-год", - повідомили в компанії.

На середу заплановано імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.