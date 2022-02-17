Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Архипов має суттєві проблеми зі здоров'ям і потребує негайного звільнення, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Анатолій Архипов - мешканець Красногорівки Маріїнського району Донецької області. Працював водієм швидкої допомоги. Чоловіка затримали 16 жовтня 2017 року, коли він повертався з тимчасово окупованого Донецька від сина. Окупанти підкинули вибухівку до машини українця під час контролю на КПВВ "Олександрівка".



Три роки чоловік провів у СІЗО Донецька. У 2020 році "верховний суд ДНР" призначив йому 16 років ув'язнення за "шпигунство, незаконне зберігання, контрабанду зброї та підготовку терористичного акту".



Анатолій Архипов має проблеми із серцем і шлунком. У незаконному ув’язненні він переніс мікроінсульт. Через підвищений артеріальний тиск українець страждає на постійний головний біль, у нього суттєво погіршився зір. Жодної медичної допомоги у виправній колонії чоловіку не надають.



"Усі вищеназвані дії стосовно Анатолія Архипова є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Анатолія Архипова, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про звільнення українця.



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