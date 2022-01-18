Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Уткін зазнав катувань і потребує негайної госпіталізації

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Віктора Уткіна затримали окупанти на блокпосту "Оленівка" 19 травня 2018 року, коли він поїхав з Волновахи до рідної сестри в тимчасово окупований Донецьк.



"Спочатку Віктора Уткіна тримали у в’язниці "МДБ ДНР", де він зазнав нелюдських катувань", - розповіла омбудсман.



У березні 2020 року "Верховний суд ДНР" призначв українцю 13 років ув'язнення за "шпигунство".



Зараз російські найманці незаконно утримують Віктора Уткіна у Макіївській виправній колонії №32 без належних медичної допомоги та харчування.



Він має хронічну хворобу Боткіна та проблеми з хребтом. Крім того, у чоловіка імплантовані штучні кришталики в очах, що вимагає постійного профілактичного огляду та лікування.



Віктор Уткін постійно потребує медикаментів для покращення мозкового кровообігу, зниження тиску, протигрибкові засоби, а також лікування в стоматолога.



За словами Людмили Денісової, до карантину сестра могла відвідувати чоловіка кілька разів на місяць, але через пандемію коронавірусу "адміністрація" колонії зменшила кількість побачень.



Український політв'язень не отримує життєво необхідних ліків, а стан його здоров'я погіршується. У колонії йому не надають жодної медичної допомоги.



"Всі вищеназвані дії стосовно Віктора Уткіна є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Вона звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Віктора Уткіна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а такош попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги та порушення питання про його звільнення за станом здоров'я.



"Враховуючи критичний стан здоров’я Віктора Уткіна вимагаю негайного його звільнення", - заявила Людмила Денісова.



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