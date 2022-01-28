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Ув'язнений у РФ українець Марченко хворіє на коронавірус і не отримує життєво важливих ліків, - Денісова

28 січня, 2022 п'ятниця
13:28
війна з Росією

Українець Олександр Марченко, ув'язнений у російській Бурятії, не отримує необхідних гормональних ліків і заразився на коронавірус

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.

Олександра Марченка, незаконно засудженого до 10 років позбавлення волі, етапували до колонії суворого режиму №8 російського міста Улан-Уде (Бурятія).

Під час етапу українець упродовж 10 днів не отримував гормональних ліків, які він має регулярно вживати після видалення щитовидної залози. Через прохання повернути медикаменти, необхідні для підтримки життєдіяльності, його помістили в карцер.

Людмила Денісова зазначає, що під час етапування чоловіка були порушені статті 73 та 75 Кримінально-виконавчого кодексу РФ, оскільки Олександра Марченка, попри те, що він українець, відправили відбувати покарання у відділений район Росії - Забайкалля, де морози сягають -40°C.

Чоловіку складно адаптуватися до такого клімату. Він не має теплого одягу та термобілизни. У колонії українець заразився на коронавірус і не отримує жодної медичної допомоги.

"Своїми незаконними діями керівництво виправної колонії порушує права Олександра Марченка на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звертається до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходи щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування та закликає міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав громадянина України Олександра Марченка, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта РФ, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.

  • Нагадаємо, 17 грудня 2018 року Олександра Марченко затримало "МДБ ДНР". Два місяці він перебував у донецькій "Ізоляції", де його катували. Згодом чоловіка передали до РФ співробітнкам ФСБ.
  • 26 листопада 2020 року Олександра Марченка засудили до 10 років позбавлення волі за "переміщення продукції військового призначення" та "шпигунство".
  • 16 листопада 2021 року Верховний суд РФ залишив вирок чинним. Адвокати політв'язня подадуть до ЄСПЛ скаргу через порушення прав їхнього підзахисного на справедливий суд.
  • Після засідання Верховного суду чоловіка етапували до Улан-Уде (Бурятія). Кілька місяців про нього не було інформації. Перед етапуванням у Москву він відбував покарання у ВК-14 у Краснодарі.
  • Олександр Марченко оскаржуватиме утримання в колонії суворого режиму.

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ліки
Омбудсман
Людмила Денісова
РФ
ув'язнення
Бурятія
Коронавірус
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гормони
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