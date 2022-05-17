УЗ оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 травня

Про це передає пресслужба УЗ.

Актуальний графік таких поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 17 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

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