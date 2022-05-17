УЗ оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 травня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на вівторок, 17 травня
Про це передає пресслужба УЗ.
Актуальний графік таких поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 17 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
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