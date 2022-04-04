УЗ опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 4 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на понеділок, 4 квітня, по Україні та за межі країни
Про це передає пресслужба УЗ.
Евакуаційні потяги на 4 квітня:
Краматорськ:
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13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів
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16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів
Інші:
-
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
-
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
-
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 4 квітня:
Польща:
-
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
-
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
-
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
-
17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
-
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
-
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
Словаччина:
-
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
-
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
-
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
-
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
-
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
Чехія:
-
Квитки відсутні
Румунія:
-
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
-
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
* квитки у продажу
Також з регулярними рейсами можна ознайомитись тут.
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