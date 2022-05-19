УЗ призначила один додатковий евакуаційний рейс на 19 травня
Укрзалізниця призначила на 19 травня додатковий евакуаційний потяг, який відправиться із Покровська до Львова
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
Як зазначають в УЗ, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
- Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці.
- Також з 20 травня щодня курсуватиме регіональний експрес Київ-Хмельницький.
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