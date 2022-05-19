УЗ призначила один додатковий евакуаційний рейс на 19 травня

Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.

Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.

Як зазначають в УЗ, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці.

Також з 20 травня щодня курсуватиме регіональний експрес Київ-Хмельницький.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb