Узбекистан заявив ракетний обстріл зі сторони Афганістану
МЗС Узбекистану заявило про ракетний обстріл з боку Афганістану ввечері 5 липня
Про це йдеться на сайті міністерства.
"5 липня 2022 року близько 16.20 год. на прикордонній території Узбекистану було відзначено падіння п'яти реактивних снарядів, які, ймовірно, перелетіли з території Афганістану. Слід зазначити, що при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв та руйнувань немає", - зауважили в МЗС.
Було завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у мусульманській общині "Мажнунтол" у Термезі. П'ятий снаряд упав на футбольному полі. Сапери знешкодили всі снаряди.
"Наразі компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту", - додали в міністерстві.
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