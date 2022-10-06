Про це повідомляє Радіо Свобода

5 жовтня Організація країн-експортерів нафти, до якої входить Росія, погодилася скоротити видобуток на два мільйони барелів на день. Це стане найбільшим скороченням видобутку з часів пандемії COVID-19 у 2020 році.

Це рішення стало відмовою президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, який закликав ОПЕК+, яку очолює Саудівська Аравія, не скорочувати видобуток. Це рішення, ймовірно, призведе до підвищення цін, що вигідно Росії, оскільки вона використовує доходи від нафти для фінансування свого повномасштабного вторгнення в Україну.

У Білому домі заявили, що Байден розчарований недалекоглядним рішенням у той час, коли світова економіка має справу з тривалим негативним впливом вторгнення Путіна в Україну. Президент США закликав свою адміністрацію та Конгрес вивчити шляхи збільшення виробництва енергії в США та зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії.

Адміністрація президента США висловила стурбованість тим, що скорочення видобутку сигналізує про більш тісну співпрацю між Саудівською Аравією та Росією. За словами прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр, це рішення ясно показало, що ОПЕК+ узгоджує політику з Росією.

"Сьогоднішнє оголошення є нагадуванням про те, чому так важливо, щоб Сполучені Штати зменшили свою залежність від іноземних джерел викопного палива", — додав Жан-П’єр.

У Білому домі також заявили, що Байден наказав знову вивільнити нафту зі Стратегічного нафтового резерву США, намагаючись знизити ціни.

Наприкінці вересня вартість нафти зросла після падіння до дев'ятимісячного мінімуму днем раніше, через повідомлення про те, що альянс виробників ОПЕК може скоротити видобуток для уникнення подальшого обвалу цін.