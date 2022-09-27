Про це інформує Reuters.

"Ф'ючерси на нафту марки Brent з листопадовими розрахунками піднялися на 65 центів, або 0,77%, до 84,71 долара за барель до 05:02 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в листопаді подорожчали на 64 центи до 77,35 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Під час попередніх торгових сесій Brent впав на 7,1%, тоді як WTI - на 8,1% під подвійним тиском зростання долара, що робить деноміновану в американських доларах нафту дорожчою для покупців, які використовують інші валюти. Водночас зростає побоювання, що підвищення процентних ставок спровокує рецесію, яка скоротить попит на паливо.

У вівторок, 27 вересня, ослаблення долара принесло деяке полегшення ринку нафти. Індекс долара трохи відхилився від 20-річного максимуму, досягнутого напередодні.

Міністр нафти Іраку Іхсан Абдул Джаббар заявив, що Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) і союзники, включаючи Росію, стежать за ситуацією з цінами на нафту, бажаючи зберегти баланс на ринках.

"Ми не хочемо різкого зростання цін на нафту або обвалу", - сказав він в інтерв'ю іракському державному телебаченню.

Аналітики наголошують, що розпродаж на нафтових ринках може призвести до втручання ОПЕК+ для підтримки цін шляхом колективного скорочення видобутку.

"Якщо ми побачимо скорочення, вони повинні бути трохи більше ніж 100 тисяч барелів на добу, погоджених на останній зустрічі, щоб істотно вплинути на ринок", - заявили аналітики ING Economics.