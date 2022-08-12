Казахстан експортуватиме частину своєї нафти в обхід Росії, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на свої анонімні джерела.

Видання повідомляє, що казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з торговим відділом азербайджанської державної компанії SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти через азербайджанський трубопровід, який постачає нафту до турецького середземноморського порту Джейхан.

За словами джерела, остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потік через нафтопровід Баку — Тбілісі — Джейхан розпочнеться через місяць.

Ще 3,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти на рік можуть почати надходити у 2023 році іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса, повідомили джерела.

Загалом обсяг становитиме понад 100 тисяч барелів на добу — це 8% потоків Каспійського трубопровідного консорціуму, який пролягає через територію Росії.

6 липня російський суд закрив основний експортний маршрут для казахстанської нафти. В основі такого рішення начебто порушення, що їх виявив Роскомнагляд під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації.

7 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду знайти нові маршрути постачання нафти в обхід РФ у відповідь на блокування російською стороною казахського експорту до Європи.

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