Про це повідомило агентство Reuters.

"Зупинка трубопроводу, який транспортує нафту з величезного казахстанського родовища Тенгіз через Росію до Чорного моря, напружить ринок нафти саме тоді, коли він зіткнувся з однією з найгірших проблем з поставками з часів арабського нафтового ембарго в 1970-х роках", - йдеться у повідомленні.

За словами казахського президента Касима-Жомарта Токаєва, країна поставила своєю стратегічною задачею вдосконалити портову інфраструктуру на Каспійському морі, хоча Казахстан ніколи не був морською країною.

Токаєв додав, що ініціатива зумовлена рішенням російського суду на 30 діб зупинити роботу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму і повністю заблокувати доступ казахстанської нафти на європейський ринок через РФ.

Нагадаємо, РФ зупинила транзит казахстанської нафти до Європи.

Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.

17 червня Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".

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