РФ зупинила транзит казахстанської нафти до Європи

Про це пише російський Інтерфакс.

За рішенням Приморського районного суду Новоросійська "Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) змушений призупинити діяльність морського терміналу на 30 діб. В основі такого рішення начебто порушення, що їх виявив Роскомнагляд під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації.

Зазначається, що КТК "змушений виконати рішення суду", але буде його оскаржувати. Мова про основний експортний маршрут для казахстанської нафти. 80% від обсягів, що прокачує трубопровід – саме нафта з Казахстану. Потужність трубопроводу – 67 млн ​​тонн нафти на рік.

Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.

17 червня Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ЛДНР".

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