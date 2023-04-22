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В аеропорту Торонто вкрали контейнер із золотом на $15 млн

22 квітня, 2023 субота
04:29
Кримінал золото

Поліція Канади розслідує зникнення великого вантажу золота в міжнародному аеропорту Торонто "Пірсон", який часто використовується як перевалочний пункт для золота, здобутого в Онтаріо

Про це пише BBC.

За даними влади, 17 квітня з вантажного депо аеропорту зник авіаційний контейнер із золотом та іншими цінностями на суму 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США), який прибув туди напередодні ввечері.

За словами поліції, крадіжка цінностей з аеропорту - випадок рідкісний і правоохоронці розслідують всі можливі варіанти.

Раніше газета Toronto Sun повідомила, що, на думку поліції, за викраденням стоїть організоване злочинне угруповання.

Влада не стала називати авіакомпанію, яка перевозила цей контейнер, звідки прибув вантаж і куди він мав потрапити.

Керівництво аеропорту поспішило повідомити, що викрадачі, якщо такі були, не проникли в сам аеропорт, але могли отримати доступ до депо, яке здано в оренду третій стороні, доступне для людей і не є частиною периметра безпеки аеропорту.

Якщо факт викрадення підтвердиться, то це буде один із найбільших нападів в історії Канади, поряд із Великим канадським викраденням кленового сиропу, коли зі сховища у Квебеку було вкрадено 3 тис. тонн цього солодкого продукту майже на таку ж суму.

Канада
аеропорти
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