В Афганістані 31 людина постраждала від землетрусу
В Афганістані 18 липня постраждала 31 людина й було зруйновано деятки будинків унаслідок землетрусу
Про це пише Сіньхуа.
"Тридцять одна людина отримала поранення й десятки будинків були зруйновані внаслідок землетрусу в районах Гаян і Зірук провінції Пактіка минулої ночі", - наголосив директор із питань інформації та культури провінції Мохаммад Амін Хузайфа.
У Гаяні постраждало 13 людей, ще 18 - у районі провінції Зірук.
Про загиблих унаслідок землетрусу інформації не надходило.
Сила підземних поштовхів під час землетрусу сягнула 5,1 бала за шкалою Ріхтера.
- 22 червня повідомляли про землетрус на південному сході Афганістану, внаслідок якого понад 1000 загинула та близько 600 отримали поранення.
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