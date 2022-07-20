Про це пише Сіньхуа.

"Тридцять одна людина отримала поранення й десятки будинків були зруйновані внаслідок землетрусу в районах Гаян і Зірук провінції Пактіка минулої ночі", - наголосив директор із питань інформації та культури провінції Мохаммад Амін Хузайфа.

У Гаяні постраждало 13 людей, ще 18 - у районі провінції Зірук.

Про загиблих унаслідок землетрусу інформації не надходило.

Сила підземних поштовхів під час землетрусу сягнула 5,1 бала за шкалою Ріхтера.

22 червня повідомляли про землетрус на південному сході Афганістану, внаслідок якого понад 1000 загинула та близько 600 отримали поранення.

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