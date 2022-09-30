В Афганістані через терориста-смертника загинуло 19 людей, ще 27 зазнали поранень
Через напад терориста-смертника на навчальний центр в Кабулі загинуло 19 людей, ще 27 зазнали поранень
Про це повідомило France24.
Зазначають, що вибух стався в районі Дашт-е-Барчі на заході Кабула. Основний удар прийшовся на шиїтський мусульманський район, де проживає меншина хазарейської громади.
"Студенти готувалися до іспиту, коли в цьому навчальному центрі стався терорист-смертник. На жаль, 19 людей загинули, ще 27 отримали поранення", - поділився речник місцевої поліції Халід Задран.
Видання пише, що за останні роки проти хазарейської громади було скоєно багато терористичних актів. Їх скоюють зокрема вороги Талібану - угруповання "Ісламська держава". Також напади скоюють і самі таліби: вони, як і "Ісламська держава" вважають хазарейську громаду єретиками.
Так, минулого року щонайменше 85 людей були вбиті та близько 300 зазнали поранень після вибуху трьох бомб біля школи в районі Дашт-е-Барчі. Жодна з груп не взяла на себе відповідальність за теракт.
Роком раніше, у 2020-му, "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу терориста-смертника на навчальний центр у тому ж районі. Унаслідок вибуху загинуло 24 людини. У травні цього ж року угрупування звинуватили в у кривавому нападі з вогнепальної зброї на пологове відділення лікарні по сусідству, унаслідок якого загинуло 25 людей, серед яких були жінки, які нещодавно народили.
У квітні 2022 року два смертоносні вибухи в окремих навчальних центрах у цьому районі забрали життя шістьох людей і поранили щонайменше 20 інших.
- Раніше стало відомо, що РФ підписала з Талібаном угоду про постачання нафти, пшениці та газу до Афганістану.
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